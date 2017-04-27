САП открыла 39 уголовных производств по факту проверки е-деклараций чиновников

Все производства касаются возможного незаконного обогащения чиновников.

САП взялась за доходы чиновников 112 Украина

Специализированная антикоррупционная прокуратурав отношении вероятного незаконного обогащения топ-чиновников страны, сообщил глава САП Назар Холодницкий.

Все досудебные расследования уголовных производств инициированы по фактам проверок электронных деклараций высокопоставленных чиновников.

"Сейчас на стадии досудебного расследования находятся 39 производств по фактам вероятного незаконного обогащения, выявленными в ходе мониторинга деклараций топ-чиновников", - написал Холодницкий на своей странице в Facebook.

Напомним, что 25 апреля лидера парламентской фракции "Радикальной партии" Олега Ляшко в течение четырех часов допрашивали в НАБУ в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о его возможном незаконном обогащении.

Ранее СМИ сообщали о том, что за прошлый год лидер Радикальной партии Олег Ляшко и его фактическая жена Росита Сайранен приобрели недвижимость примерно на 20 млн гривень, официально не имея в своем распоряжении бизнеса. Лидер РПЛ, при этом, может быть причастен к тендерным махинациям при закупке за государственные средства пожарной техники.

Утром 27 апреля лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко снова пришел на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, и заявил, что абсолютно убежден в своей невиновности.