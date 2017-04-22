САП обжалует передачу Переломы на поруки

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Прокуратура подаст апелляцию на отказ суда арестовать чиновника "Нафтогаза".

САП обжалует освобождение из-под стражи Переломы ipress.ua

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжалует отказ суда арестовать первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому , заявил прокурор САП Роман Сымкив.

"Будем отстаивать свою позицию, подадим апелляцию и изложим свои доводы", - сказал он.

Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

Таким образом суд отказал стороне обвинения в избрании Переломе меры пресечения виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 150 млн грн.

Сегодня, 22 апреля, Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки под личное поручительство народных депутатов.