Топ Новости
<
>

САП обжалует передачу Переломы на поруки

22 апреля в 19:00

Прокуратура подаст апелляцию на отказ суда арестовать чиновника "Нафтогаза". 

Сергей Перелома
САП обжалует освобождение из-под стражи Переломы
ipress.ua
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжалует отказ суда арестовать первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому, заявил прокурор САП Роман Сымкив.

"Будем отстаивать свою позицию, подадим апелляцию и изложим свои доводы", - сказал он. 

Читайте также: В "Нафтогазе" указали на отсутствие связи задержания Переломы с его работой в компании

Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

Таким образом суд отказал стороне обвинения в избрании Переломе меры пресечения виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 150 млн грн. 

Сегодня, 22 апреля, Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки под личное поручительство народных депутатов.

 

По материалам: 112 Украина
Читайте также
Тэги суд перелом арест депутат Нафтогаз Народный Украина поручитель Киев права поруки
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.76
EUR 28.75
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...