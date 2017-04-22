САП обжалует передачу Переломы на поруки

Прокуратура подаст апелляцию на отказ суда арестовать чиновника "Нафтогаза".
"Будем отстаивать свою позицию, подадим апелляцию и изложим свои доводы", - сказал он.
Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.
Таким образом суд отказал стороне обвинения в избрании Переломе меры пресечения виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 150 млн грн.
Сегодня, 22 апреля, Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки под личное поручительство народных депутатов.
112 Украина