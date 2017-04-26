САП обжаловала решение суда относительно меры пресечения Мартыненко

В прокуратуре решение считают необоснованным и принятым под давлением народных депутатов Украины.

В САП настаивают на содержании Мартыненко под стражей Андрей Товстыженко, ZN.UA

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала решение следственного судьи Соломенского суда Киева об избрании

"Сегодня, 26 апреля 2017 года, прокуроры САП подали в Апелляционный суд города Киева жалобу на решение следственного судьи Соломенского суда от 22 апреля 2017 года об избрании меры пресечения Николаю Мартыненко", - говорится в сообщении пресс-службы САП.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий считает избранную судом меру пресечения не обоснованой ни с юридической точки зрения, ни с точки зрения тяжести правонарушений, в совершении которых подозревают бывшего народного избранника.

"С юридической точки зрения избранная мера пресечения не соответствует ни тяжести совершенного преступления, ни заявленным в ходатайстве рискам, которые значительно шире, чем было озвучено в заседании. Этим решением было фактически легализовано давление на суд со стороны народных депутатов, как инструмента побуждения к принятию определенного решения, а точнее ограничения в выборе меры пресечения со стороны судьи", - озвучил собственную позицию Холодницкий.

В САП настаивают на отмене решения суда первой инстанции и вынесении нового решения, согласно которому подозреваемому будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей 60 суток с альтернативой внесения залога в 300 миллионов гривень. Здесь также подчеркнули, что обжалуют короткий текст судебного решения, поскольку полный будет доступен лишь в последний день срока, отведенного на подачу апелляционной жалобы.

"Хотелось бы дополнительно отметить, что ничем существенным, кроме репутационных рисков, избранная судом первой инстанции мера пресечения поручителям не грозит. Максимальный размер штрафа в случае невыполнения обязанностей подозреваемым – 50 прожиточных минимумов, для трудоспособных лиц – 80 тысяч гривень, которые еще не так просто взыскать, учитывая дополнительные гарантии независимости народных избранников. И это при том, что Николай Мартыненко подозревается в организации завладения средствами в размере более 17 миллионов долларов США", - резюмировал руководитель САП.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты свыше 17 миллионов долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки ряда народных депутатов.

Напомним, в мае прошлого года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.