САП не согласовала с НАБУ подозрения фигурантам дела МАУ

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Юристы МАУ успешно доказывают в судах, что государство не понесло никаких убытков от деятельности руководства компании.

САП пока не согласовала сообщения о подозрении для менеджеров МАУ и экс-главы Госавиаслужбы flyuia.com

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не согласовывает сообщения о подозрениях по делу о хищении 150 млн грн экс-руководителю Госавиаслужбы и топ-менеджерам авиакомпании, поскольку имеет вопросы относительно суммы убытков, их начисления и обжалования, заявил глава САП Назар Холодницкий.

В интервью ZN.UA прокурор заявил, что узнал о том, что подозрение по данному делу уже направлено, из публикации НАБУ, и что считает это недопустимым.

"У нас есть серьезные вопросы относительно суммы убытков, их начисления, их обжалования. И, собственно, являются ли они убытками. Поскольку сумма убытков обжалуется в судебном порядке, в порядке хозяйственного судопроизводства, и МАУ выиграла уже две инстанции. Как же прокурору доказывать сумму убытков, если есть решение суда, что убытков нет?", - отметил он.

Холодницкий, при этом, подтвердил, что соответствующее решение суда отменено, однако ставить в данном деле точку рано.

"Решение суда отменено, подано на новое рассмотрение, окончательная точка в деле не поставлена. Так, может, надо сделать определенные процессуальные шаги и посмотреть, как это решение дальше двигается? Тем временем дело Антонюка (Денис Антонюк, экс-руководитель Госавиаслужбы, обвиняется в злоупотреблении служебным положением — предоставлении незаконного преимущества МАУ с целью получения неправомерной выгоды. — ред.) пошло в суд, прокурор поддержал в нем обвинение. А здесь милицейский принцип: прокурор добрый, пока все согласовывает. Если же не согласовывает — он плохой. Это принципы советской милиции", – заключил Холодницкий, указав, что не желает применять подобные подходы в работе новых антикоррупционных структур.

Напомним, 11 ноября Главное подразделение детективов НАБУ подготовило и направило на согласование в САП подозрение в преступной растрате имущества экс-руководителю Госавиаслужбы Украины, а также президенту и главному бухгалтеру частной авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

В июне НАБУ выявило факты злоупотребления со стороны компании "Международные авиалинии Украины" на сумму более 100 млн грн.

"Каждый пассажир платил $ 2 (сбор с каждого пассажира в международном сообщении – ред.), которые компания обязана перечислять государству, однако МАУ эти средства не уплатила", - , заявил глава НАБУ Артем Сытник

В тоже время, по данным Госавиаслужбы, задолженность авиакомпании перед государством за период с января 2014 по декабрь 2015 года оценивается почти в 150 млн грн.

Ранее детективы НАБУ в ходе обысков в МАУ изъяли документы о долгах авиакомпании перед государством. Обыск начался в первой половине дня 14 июня и продолжался до 4:00 15 июня. Причиной обыска стал отказ авиакомпании добровольно предоставить необходимые материалы по запросу НАБУ с конца апреля.

Читайте полное интервью Валентины Самар с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".