САП направила в суд обвинительный акт против прокурора АТО Кулика

Дело Кулика передали в суд для рассмотрения по существу.

Дело Кулика направили в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении военного прокурора сил АТО, подозреваемого в незаконном обогащении.

Как сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook, обвинительный акт составлен по признакам уголовного правонарушения по части 2 ст. 368-2 УК Украины.

Напомним, 21 октября прокуроры САП совместно с детективами НАБУ в помещении Бюро вручили Константину Кулику обвинительный акт. Как отметили в пресс-службе НАБУ, в случае признания судом вины военного прокурора сил АТО ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Расследование по фактам предполагаемого незаконного обогащения военного прокурора сил АТО Константина Кулика НАБУ началось 25 декабря 2015 года. Ему инкриминировали совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 368-2 УК Украины. Детективы НАБУ 29 июня провели обыск в квартире Кулика и вручили ему сообщение о подозрении.

"Во время досудебного расследования установлено, что в период с 2011 по 2015 год, находясь на службе в органах прокуратуры, подозреваемый получил совокупный доход в размере свыше 1 млн 670 тыс. гривень. Большинство этих средств было потрачено в заведениях общественного питания, на автозаправочных станциях и в магазинах. В то же время в этот же период расходы Кулика превысили доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн", - отметили в НАБУ.

1 июля Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Кулика - два автомобиля, три квартиры, земельный участок, два парковочных места, нежилое помещение, а также банковские счета прокурора.