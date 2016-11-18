САП направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения главе Счетной палаты

Романа Магуту обвиняют в злоупотреблении служебным положением и махинациях с жильем. Он отстранен от должности, его имущество арестовано, суд должен назначить ему меру пресечения.
Соломенский суд Киева 17 ноября получил ходатайство Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения главе палаты Роману Магуте, сообщил глава САП Назар Холодницкий.
"Он сегодня в четыре часа появился в прокуратуру с адвокатом. Ему было вручено в соответствии с законом все три ходатайства. И сегодня они уже отправлены в Соломенский районный суд. Мы надеемся, что завтра суд их может рассмотреть" - прокомментировал появление в САПе Магуты Холодницкий.
Для ознакомления главе Счетной палаты Роману Магуте и его адвокату были вручены ходатайства об избрании меры пресечения (два месяца домашнего ареста), отстранении от должности и наложении ареста на личное имущество. Под арест попала и незаконно приватизированная Магутой квартира, которая и стала причиной его ареста.
Главу Счетной палаты Украины обвиняют по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364 УК Украины – он получил в дар от сотрудницы Счетной палаты незаконно приватизированную служебную квартиру, ранее выделенную им же.
Напомним, 16 ноября Генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал подозрение в совершении преступления на имя Романа Магуты.УНН