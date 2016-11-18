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САП направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения главе Счетной палаты

18 ноября в 12:02

Романа Магуту обвиняют в злоупотреблении служебным положением и махинациях с жильем. Он отстранен от должности, его имущество арестовано, суд должен назначить ему меру пресечения.

Роман Магута
Главу Счетной палаты Украины собираются посадить под домашний арест
Лариса Сарган / Facebook

Соломенский суд Киева 17 ноября получил ходатайство Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины об избрании меры пресечения главе палаты Роману Магуте, сообщил глава САП Назар Холодницкий.

"Он  сегодня в четыре часа появился в прокуратуру с адвокатом. Ему было вручено в соответствии с законом все три ходатайства. И сегодня они уже отправлены в Соломенский районный суд. Мы надеемся, что завтра суд их может рассмотреть" - прокомментировал появление в САПе Магуты Холодницкий.

Для ознакомления главе Счетной палаты Роману Магуте и его адвокату были вручены ходатайства об избрании меры пресечения (два месяца домашнего ареста), отстранении от должности и наложении ареста на личное имущество. Под арест попала и незаконно приватизированная Магутой квартира, которая и стала причиной его ареста.

Главу Счетной палаты Украины обвиняют по части 2 статьи 28 и части 2 статьи 364 УК Украины – он получил в дар от сотрудницы Счетной палаты незаконно приватизированную служебную квартиру, ранее выделенную им же.

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Напомним, 16 ноября Генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал подозрение в совершении преступления на имя Романа Магуты.

По материалам: УНН
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Тэги суд арест Украина Холодницкий
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