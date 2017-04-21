САП будет просить суд про арест Мартыненка на 60 суток с возможным внесением залога в 300 млн гривен

Холодницкий сообщил, что суд может начаться в 12 часов в пятницу.

САП будет требовать арест Мартыненка на 60 суток или залог в 300 миллионов гривен Андрей Товстыженко, ZN.UA

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что его ведомство будет ходатайствовать в суде про арест Николая Мартыненка на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

Глава САП отметил, что суд может состояться сегодня после 12, поскольку стороне защиты нужно ознакомиться с материалами о подозрении.

Как сообщалось, вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко . Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В марте 2017 директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс-депутата Николая Мартыненко, открытого по факту получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования чешской компании Škoda JS.

В мае прошлого года Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Напомним, в ноябре 2015 году на фоне коррупционного скандала Мартыненко заявил о добровольном сложении депутатских полномочий, в декабре Верховная Рада приняла соответствующее решение.