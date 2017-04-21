САП будет просить суд про арест Мартыненка на 60 суток с возможным внесением залога в 300 млн гривен

Холодницкий сообщил, что суд может начаться в 12 часов в пятницу.
Глава САП отметил, что суд может состояться сегодня после 12, поскольку стороне защиты нужно ознакомиться с материалами о подозрении.
В марте 2017 директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс-депутата Николая Мартыненко, открытого по факту получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования чешской компании Škoda JS.
В мае прошлого года Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.
Напомним, в ноябре 2015 году на фоне коррупционного скандала Мартыненко заявил о добровольном сложении депутатских полномочий, в декабре Верховная Рада приняла соответствующее решение.Интерфакс-Украина