Самолет США провел разведку вблизи Крыма

Самолет вылетел с Сицилии и вел разведку возле Севастополя.
Согласно ифнормации сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, самолет с бортовым номером 168440 и позывным PS146, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, вел разведку к юго-западу от оккупированного Севастополя.
Ранее в Минобороны США сообщили, что ВВС США разместят в Европе истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II. Самолеты будут на протяжении нескольких недель использоваться для инструктажа в рамках программы European Reassurance Initiative
Интерфакс-Украина