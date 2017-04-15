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Самолет США провел разведку вблизи Крыма

15 апреля в 10:57

Самолет вылетел с Сицилии и вел разведку возле Севастополя.

P-8A Poseidon
Американский самолет P-8A Poseidon провел разведку возле оккупированного Севастополя
generaltate.deviantart.com
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел очередной разведывательный полет у южного побережья незаконно аннексированного Россией украинского Крыма.

Согласно ифнормации сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, самолет с бортовым номером 168440 и позывным PS146, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, вел разведку к юго-западу от оккупированного Севастополя.

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Ранее в Минобороны США сообщили, что ВВС США разместят в Европе истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II. Самолеты будут на протяжении нескольких недель использоваться для инструктажа в рамках программы European Reassurance Initiative

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги самолет США разведка Севастополь Крым
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