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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Самолет вылетел с Сицилии и вел разведку возле Севастополя.

Американский самолет P-8A Poseidon провел разведку возле оккупированного Севастополя generaltate.deviantart.com

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провелу южного побережья незаконно аннексированного Россией украинского Крыма.

Согласно ифнормации сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации, самолет с бортовым номером 168440 и позывным PS146, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, вел разведку к юго-западу от оккупированного Севастополя.

Ранее в Минобороны США сообщили, что ВВС США разместят в Европе истребители-бомбардировщики F-35A Lightning II. Самолеты будут на протяжении нескольких недель использоваться для инструктажа в рамках программы European Reassurance Initiative