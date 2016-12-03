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Самолет с ранеными бойцами АТО не смог долететь до Львова из-за непогоды

3 декабря в 14:57

На борту самолета находились 11 бойцов ВСУ.

АТО1 солдат укр
Самолет с 11 бойцами ВСУ был вынужден приземлиться в Виннице из-за плохих погодных условий
Пресс-центр АТО/Facebook

Самолет, который перевозил раненых военнослужащих из госпиталя в Днепре во Львов, был вынужден приземлиться в Виннице из-за плохих погодных условий.

"Трое поступили в реанимационное отделение с различными степенями тяжести, один в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, другие - сейчас идет медицинское сортировки", - отметил начальник Военно-медицинского клинического центра Центрального региона Сергей Петрук, передает "5 канал".

В самолете находились 11 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Всего в Винницком госпитале сейчас находится около 40 военнослужащих.

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Ранее сообщалось, что двое офицеров и старшина получили осколочные ранения во время учений в Каменец-Подольском Хмельницкой области.

По материалам: 5 канал
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Тэги самолет военнослужащие Львов Винница
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