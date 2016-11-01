Сакварелидзе облили зеленкой в Харькове

Экс-заместителю генпрокурора плесснули зеленкой в лицо после встречи с харьковскими студентами.

В Харькове вспомнили о методах борьбы оппозицией во времена Януковича Саакашвили/Facebook

Бывшего заместителя генарального прокурора Украины, члена инициативной группы по созданию партии "Хвыля"в Харькове облили зеленкой.

Инцидент произошел после встречи со студентами Харьковского национального университета радиоэлектроники вечером во вторник, 1 ноября.

"Давиту Сакварелидзе, после выступления перед студентами в Харькове, на улице выплеснули в лицо зеленку. Видимо, "титушки" обожают Halloween", – написал председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook. Он также опубликовал фотографию Сакварелидзе, лицо которого практически полностью испачкано зеленкой, жидкость также попала на рубашку.

Напомним, в 2012-2014 годах в Харькове неоднократно обливали зеленкой представителей оппозиции: адвоката Юлии Тимошенко Сергея Власенко, Арсена Авакова (сейчас занимает пост главы МВД), Юрия Луценко (возглавляет Генеральную прокуратуру), Александра Кирша (народный депутат от "Народного фронта") и других. В феврале 2014 года нападению "титушек" подверглись Арсений Яценюк и Александр Турчинов. Ранее судимый 32-летний харьковчанин плеснул зеленкой в лицо Яценюку.

Как правило, если нападавших задерживали, суд приговаривал их к штрафу.