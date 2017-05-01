Топ Новости
<
>

С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум

1 мая в 09:55

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличен до 1684 гривень. 

деньги инфляция кризис
В Украине увеличился прожиточный минимум
4masik / Depositphotos
С первого мая в Украине планово увеличен прожиточный минимум на 80 гривень, и теперь он составит 1684 гривны для трудоспособных лиц. Такое увеличение определено государственным бюджетом Украины за 2017 год.

Изменение прожиточного минимума повлияет на увеличение сумм социальной помощи, которые привязаны к этому показателю. Ранее министр вице-премьер-министр Павел Розенко говорил, что увеличение прожиточного минимума приведет к увеличению пенсий 8 миллионов пенсионеров на 10%.

При этом с сегодняшнего дня также снижаются соцнормативы на использование тепла, электричества и газа, что означает уменьшения средств на субсидии по этим услугам.

Читайте также: Дефицит Пенсионного фонда можно преодолеть – депутат
Напомним, что правительству удалось убедить Международный валютный фонд в отсутствии необходимости повышать пенсионный возраст до 63 лет.

Сообщалось также, что премьер-министр Владимир Гройсманпообещал осенью повысить пенсии.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги пенсии Украина субсидии помощь
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...