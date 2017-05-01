С сегодняшнего дня в Украине повышается прожиточный минимум

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличен до 1684 гривень.
Изменение прожиточного минимума повлияет на увеличение сумм социальной помощи, которые привязаны к этому показателю. Ранее министр вице-премьер-министр Павел Розенко говорил, что увеличение прожиточного минимума приведет к увеличению пенсий 8 миллионов пенсионеров на 10%.
При этом с сегодняшнего дня также снижаются соцнормативы на использование тепла, электричества и газа, что означает уменьшения средств на субсидии по этим услугам.
Сообщалось также, что премьер-министр Владимир Гройсманпообещал осенью повысить пенсии.ZN.UA