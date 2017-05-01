Запускаются фонтаны на Русановке и в центре.

Киевские фонтаны на Майдане возобновят свою работу moygrad.kiev.ua

С первого мая в Киеве заработают фонтаны на Русановке и в центре, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации. Фонтаны будут работать с 11 до 23 ежедневно до окончания сезона в сентябре.

В администрации также отметили, что на большинстве фонтанов установлено световое сопровождение, а фонтаны на Русанвке, возле Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченка и на Майдане будут музыкальными.