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С первого мая в Киеве заработают фонтаны

1 мая в 09:23

Запускаются фонтаны на Русановке и в центре.

фонтан
Киевские фонтаны на Майдане возобновят свою работу
moygrad.kiev.ua
С первого мая в Киеве заработают фонтаны на Русановке и в центре, сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации. Фонтаны будут работать с 11 до 23 ежедневно до окончания сезона в сентябре.

В администрации также отметили, что на большинстве фонтанов установлено световое сопровождение, а фонтаны на Русанвке, возле Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченка и на Майдане будут музыкальными.

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Как сообщалось, в Киеве 28 мая 2016 года, ко Дню города, состоялось открытие комплекса 30-метровых фонтанов на Русановском канале.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Киев город Майдан Русановка
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