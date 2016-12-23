С начала обострения на Светлодарской дуге погибли восемь украинских военных, один попал в плен

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На текущий момент неизвестно, жив ли попавший в плен военный.

На Светлодарской дуге погибли восемь украинских бойцов mil.gov.ua

погибли восемь украинских военнослужащих, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

С начала обострения на Светлодарской дуге, с 18 по 23 декабря,

"С 18 декабря и по сегодня на этом участке фронта погибли восемь наших военнослужащих", - сказал он на брифинге.

Спикер Минобороны также добавил, что за этот период в плен попал один украинский военный.

"18 декабря один наш боец был ранен и попал в плен. Больше нет военных, которые бы попали в плен. Это по информации командиров подразделений, которые держат оборону на этом участке фронта", - сказал Лысенко.

Сообщалось, что 18 декабря бойцы ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Светлодарской дуге. Потери сил АТО составили пять человек убитыми и шесть человек раненными. По данным разведки, противник потерял 20 человек убитыми и 30 раненными. Двухчасовому бою предшествовал артиллерийский обстрел украинских позиций.

К вечеру 18 декабря интенсивность обстрелов усилилась. В Областную клинической больницу им. Мечникова в Днепре были доставлены еще 26 раненных. При этом четырех военных не могли вывезти с позиций из-за плотного артиллерийского огня.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал потери украинских военных на Светлодарской дуге "самыми тяжелыми за последние пять месяцев".