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С начала обострения на Светлодарской дуге погибли восемь украинских военных, один попал в плен

23 декабря в 14:23

На текущий момент неизвестно, жив ли попавший в плен военный.

ВСУ военные
На Светлодарской дуге погибли восемь украинских бойцов
mil.gov.ua
С начала обострения на Светлодарской дуге, с 18 по 23 декабря, погибли восемь украинских военнослужащих, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"С 18 декабря и по сегодня на этом участке фронта погибли восемь наших военнослужащих", - сказал он на брифинге.

Спикер Минобороны также добавил, что за этот период в плен попал один украинский военный.

"18 декабря один наш боец был ранен и попал в плен. Больше нет военных, которые бы попали в плен. Это по информации командиров подразделений, которые держат оборону на этом участке фронта", - сказал Лысенко.

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Сообщалось, что 18 декабря бойцы ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Светлодарской дуге. Потери сил АТО составили пять человек убитыми и шесть человек раненными. По данным разведки, противник потерял 20 человек убитыми и 30 раненными. Двухчасовому бою предшествовал артиллерийский обстрел украинских позиций.

К вечеру 18 декабря интенсивность обстрелов усилилась. В Областную клинической больницу им. Мечникова в Днепре были доставлены еще 26 раненных. При этом четырех военных не могли вывезти с позиций из-за плотного артиллерийского огня.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал потери украинских военных на Светлодарской дуге "самыми тяжелыми за последние пять месяцев".

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги военный плен оборона АТО обстрел
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1 комментарий
  • Дедушка Морозов Вчера, 15:34 Очень важный вопрос - кто же первым начал занимать чужие территории? И хотя для войск Украины в Донбассе нет чужих территорий, но вопрос кто первый из противоборствующих сил нарушил перемирие и начал атаку - не праздный ? Кто же? Ответить Цитировать Пожаловаться
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