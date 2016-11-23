С начала года контракт с ВСУ заключили 64 тысячи человек

Число военнослужащих-контрактников в Украине неуклонно растет.

Популярность службы по контракту растет Сайт Минобороны Украины

отметили рост интереса военнослужащих к службе по контракту, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам чиновников, этому способствуют достойная оплата труда, возможность получения бесплатного высшего образования, бесплатная квалифицированная медпомощь и право на санитарно-курортный отдых.

"С начала года контракт с Украинским войском заключили уже почти 64 тысячи военнослужащих, из которых порядка 7200 – офицеры", - сообщает генерал-майор ВСУ Олег Шевчук.

По словам заместителя Министра обороны Украины, массовую долю офицеров-контрактников постепенно планируется увеличить до 80% по сравнению с рядовым, сержантским и старшинским составом. При этом большое внимание будет уделяться комплектации контрактниками младшего офицерского состава, подчеркнул Шевчук.

"Во время распределения контрактников, приоритет будет отдаваться комплектации должностей младших командиров, боевых должностей в составе экипажей, а также других должностей, определяющих боеспособность подразделений" - отметил генерал-майор.

Вместе с тем военнослужащими срочной службы будут укомплектовывать не боевые части и подразделения обеспечения частей боевого состава, сообщил он.

Напомним, ранее Министерство обороны отчиталось о выполнения плана по призыву на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины. Также в Генштабе сообщали о принципах комплектации подразделений ВСУ служащими срочной службы.