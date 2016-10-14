С начала боевых действий в зоне АТО погибли 2533 украинских военнослужащих - Порошенко

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Более 10 тысяч украинских военных получили государственные награды, в том числе 33 военнослужащим присвоено звание Героя Украины.

Порошенко озвучил потери ВСУ за время АТО Сайт президента Украины День Защитника Украины озвучил человеческие потери ВСУ в 2014-2016 году за время АТО в Донбассе. За время проведения АТО погибли 2533 украинских военнослужащих.

"2533 военнослужащих погибли, обороняя Украину от российского агрессора", - сказал он в ходе торжественных мероприятий по случаю Дня защитника Украины в пятницу утром в центре Киева.

Также президент отметил, что в этом году контракт с ВСУ подписали более 57 тысяч добровольцев.

"С военных, которые отслужили и вернулись, создан оперативный резерв в составе 100 тысяч военных", - добавил глава государства.

Кроме того, по словам Порошенко, более 10 тысяч украинских военных получили государственные награды, в том числе 33 военнослужащим присвоено звание Героя Украины.

"Сегодня буду иметь честь вручить Золотую звезду Героя родным нашего капитана Александра Лавренко. Это командир танка, который героически поднял свою роту и уничтожил большое количество бойцов агрессора. Уверен, что на примере капитана Лавренко мы можем воспитывать поколения украинцев", - сказал глава государства, обращаясь к лицеистам Киевского военного лицея имени Ивана Богуна после принесения ими торжественной клятвы.

Президент Украины сообщил, что подпишет 14 октября указ о присвоении звания Героя Украины еще двум воинам: начальнику штаба парашютно-десантного батальона 25-й бригады высокомобильных войск, майору Андрею Ткачуку и командиру взвода управления артиллерийской бригады младшему лейтенанту Владимиру Гарматию посмертно.

Боевые действия на востоке Украины продолжаются с апреля 2014 года. За это время, по данным ООН, там погибли более 9,5 тысяч человек.