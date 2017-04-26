Ryanair в конце сентября начнет летать из Борисполя

Руководство компании Ryanair вело переговоры с двумя киевскими аэропортами. Договорились с "Борисполем".

Ryanair договорился с аэропортом Львова и "Борисполем" Ryanair

Крупнейший европейский лоукостерв конце сентября начнет полеты из аэропорта Львова и киевского аэропорта "Борисполь", сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Они будут летать из Борисполя и Львова. Вчера были успешные переговоры этих аэропортов с руководством компании Ryanair. Мы продолжаем роботу по графику", - цитирует министра агентство "Українські новини".

Ранее Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) временно приостановил диалог лоукостером Ryanair, который ожидал, что аэропорт снизит сбор в среднем на 60-80%.

Планируется, что лоукостер Ryanair до конца 2017 года запустит 11 рейсов из Киева и Львова. Из Киева лоукост будет летать в Лондон, Манчестер, Эйндховен и Стокгольм, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.

Рейсы в Эйндховен и Манчестер будут выполняться 3 раза в неделю, в Лондон - 5 раз в неделю, а в Стокгольм - 4 раза в неделю. Компания рассчитывает на пассажиропоток из Киева объемом в 250 тысяч человек.