Ryanair планирует летать в Днепр и Одессу

Кроме Львова и Киева крупнейший лоукостер Европы заинтересован в городах, где есть инфраструктура и взлетно-посадочные полосы.

Ryanair хочет прийти в Одессу и Днепр Ryanair

планирует в ближайшем будущем запустить рейсы в Одессу и Днепр, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли лоукостер возможность полетов из таких городов, как Одесса или Днепр, министр сказал: "Да, они рассматривают. Потенциально они им интересны. Я надеюсь, что не только им. Поэтому я бы очень хотел, чтобы все города, которые имеют нормальную инфраструктуру, в первую очередь, взлетно-посадочные полосы и аэронавигационные системы безопасности, имели возможность принимать большое число авиакомпаний".

Также министр сообщил, что Ryanair пока не планирует осуществлять перелеты между аэропортами внутри Украины. "Пока что у нас не разрешено законодательством, чтобы иностранная авиакомпания выполняла полеты по внутриукраинским маршрутам. Это возможно только в случае, если Ryanair будет иметь какую-то свою украинскую дочернюю компанию. Но я не знаю таких случаев в практике Ryanair", - добавил Омелян.

Напомним, что крупнейший европейский лоукостер Ryanair в конце сентября начнет полеты из аэропорта Львова и киевского аэропорта "Борисполь".

Планируется, что Ryanair до конца 2017 года запустит 11 рейсов из Киева и Львова. Из Киева лоукост будет летать в Лондон, Манчестер, Эйндховен и Стокгольм, а из Львова - в Лондон, Эйндховен, Берлин, Вроцлав, Краков, Будапешт, Мемминген.

Рейсы в Эйндховен и Манчестер будут выполняться 3 раза в неделю, в Лондон - 5 раз в неделю, а в Стокгольм - 4 раза в неделю. Компания рассчитывает на годовой пассажиропоток из Киева объемом в 250 тысяч человек.