Директоров школ освободили от заполнения е-деклараций

Электронное декларирование будет обязательным для ректоров высших учебных заведений, главных врачей медицинских учреждений и некоторых сотрудников НАНУ.

Учителя и врачи не будут заполнять электронные декларации obozrevatel.com

В заключительной части текста вступившего в силу закона " О Высшем совете правосудия " перечислены категории лиц, которые не будут заполнять электронные декларации.

Так, электронному декларированию не подлежат "должностные лица заведений и организаций, которые осуществляют основную деятельность в сфере социального обслуживания населения". От обязательного заполнения деклараций освобождены сотрудники социальных и реабилитационных центров инвалидов и детей-инвалидов, ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

Не нужно заполнять декларации и руководителям учреждений здравоохранения. Кроме руководителей медучреждений центрального, областного, городского и районного значения и заведений здравоохранения городов областного значения, а также Киева и Севастополя.

Сотрудники сферы образования и науки также не подлежат обязательному электронному декларированию. Среди работников образования исключения составляют только ректоры высших учебных заведений и их заместители. Среди ученых страны заполнять электронные декларации придется президентам, первым вице-президентам, вице-президентам, главным ученым секретарям и членам президиумов (избранных общими собраниями) Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук. А также руководителям научно-исследовательских институтов и других научных учреждений.

Освобождены от обязательного электронного декларирования и работники культуры, искусств, физической культуры и спорта, учреждений восстановления и сохранения национальной памяти и национально-патриотического воспитания.

Напомним, 3 января Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего совета правосудия и закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс", который должен обеспечить финансирование нового конституционного органа. Закон вступил в силу 5 января 2017 года.

Верховная Рада 2 июня приняла изменения в Конституцию в части правосудия, а также связанный закон "О судоустройстве и статусе судей". Вместо Высшего совета юстиции в Украине появится Высший совет правосудия, полномочия которого будут шире, чем у ВСЮ.

Изменения в Конституцию в части правосудия вступили в силу с 30 сентября. Президентский законопроект о Высшем совете правосудия зарегистрирован в Раде 23 сентября и определен главой государства как неотложный.