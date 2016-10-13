Румынии и Украине есть чему поучиться друг у друга для борьбы с коррупцией – Atlantic Council

Бухаресту не хватает активности гражданского общества, а Киеву решимости ведомств.

Румынии и Украине стоит делиться опытом в антикоррупционной борьбе. DonPomidor / Depositphotos

В 2015 годусерьезно взялась за своих коррупционеров. Ее Национальное управление борьбы с коррупцией предъявило обвинения в подкупе 1250 государственным чиновникам, среди которых был и премьер-министр страны. Кроме того, обвинения были выдвинуты против 5 министров, 21 депутата и мэра Бухареста Сорина Опреску.

Румынское антикоррупционное ведомство распорядилось изъять у них около полумиллиарда евро. Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council Майкл Дрюкман, который замечает, что Румыния сегодня считается менее коррумпированной страной, чем раньше. В 2002 году, когда Национальное управление по борьбе с коррупцией было создано, эксперты Transparency International поставили Румынию на 77 место в рейтинге самых коррумпированных стран мира-между Пакистаном и Филиппинами. В 2015 году она поднялась на 58 место.

Автор отмечает, что румынская борьба с коррупцией не достигла резкого успеха. Процесс видел взлеты и падения. Но ситуация изменилась в декабре 2014 года, когда президентом стал Клаус Йоганніс. Он дал новый импульс румынском антикоррупционном курса, пытаясь вернуть доверие общественности к избранных чиновников после ряда скандалов, которые потрясли Румынию перед выборами.

14 сентября Международный республиканский институт и Румынский форум экспертов провели в Бухаресте конференцию для определения практических областей сотрудничества между румынским гражданским обществом, политическими партиями и правительством для преодоления коррупции.

Автор напоминает, что в Украине все антикоррупционные усилия столкнулись как с похвалой, так и с критикой. С 2015 года в стране появились новые антикоррупционные ведомства и законодательные нормы, призванные искоренить взяточничество из политики и государственных учреждений. Наиболее заметным стало НАБУ, которое вместе с наблюдательным советом гражданского общества, в который входят 15 общественных активистов, получило задание расследовать случаи взяточничества на государственном уровне, работая со следователями и информаторами. По мнению автора, появление ведомства повышает способность Украины проводить независимые расследования.

В Румынии ее Национальное управление по борьбе с коррупцией чаще всего критикуют за то, что оно бросает за решетку слишком много людей и даже не пытается заниматься профилактическими задачами. В Украине же самая частая жалоба на НАБУ как раз противоположная – ведомство до сих пор никого не посадило в тюрьму. Хотя предотвращение коррупции – это ключевая задача НАБУ. Так что граждане слишком переоценивают его роль, возможности и функции.

По мнению автора, Румыния и Украина имеют дело со многими одинаковыми проблемами. Обе страны пытаются установить надлежащую роль для антикоррупционного ведомства. Гражданские общества стран должны поощрять политиков и правительства бороться со взяточничеством, но при этом надо определить, как политические партии должны финансироваться и как сделать государственные закупки более прозрачными.

"Несмотря на то, что Украина начала свою борьбу через много лет после Румынии, ее гражданское общество более сосредоточенное и активное. Оно чрезвычайно мобилизовано с конца Евромайдана, давит на правительство, заставляя его действовать, и часто разрабатывает решения, которые чиновники просто принимают. Создание выборного наблюдательного совета в структуре НАБУ, закон о финансировании политических партии, создание и утверждение системы государственных закупок ProZorro – все это были инициативы гражданского общества", - говорится в статье.

Автор добавляет, Украина могла бы использовать в антикоррупционной деятельности систему под названием VCA, которую разработал Международный республиканский институт. Она впервые была применена в Монголии и Индонезии в 2015 годах для борьбы с взяточничеством на региональном уровне. На практике она предусматривает проведение ряда собеседований с локальными чиновниками и руководством ведомств после формирования анализа конкретных проблем, проведенных организациями гражданского общества. Международный республиканский институт предоставляет аналитическую и исследовательскую поддержку в процессе и создает мосты между чиновниками и местными организациями гражданского общества.

В Монголии мэр Улан-Батора таким образом смог разработать всеобъемлющий антикоррупционный план действий, в котором гражданское общество получило роль надзирателя за государственными расходами. Также были созданы гражданские советы для прямой связи с местными жителями.

Некоторые румынские министерства и агентства также заинтересовались системой VCA, что свидетельствует о том, что новая власть в Румынии готова к серьезному и правовому подходу в разработке инструментов для борьбы с коррупцией. По мнению автора, с этого может начаться долгий путь к возвращению доверия румын к правительству и чиновникам. В Украине же система VCA проходит пилотную проверку в Черновцах, Ивано-Франковске и Николаев.

Тем временем МВФ назвал борьбу с коррупцией в Украине ключевой условием предоставления международной помощи. Также фонд удовлетворен мерами, которые сделаны Украиной в борьбе с коррупцией, в частности, запуском системы электронного декларирования.

Напомним, ранее вице-президент США Джо Байден предостерег Украину, что в случае отсутствия активных реформ в стране есть угроза снятия санкций с РФ.