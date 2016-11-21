РПЦ настаивает на подчиненности Украины Московскому патриархату

Руководство РПЦ никогда не откажется от притязаний на Киев и Украину. Считают территорию своей каноничной.

Гундяев объявил Киев русским Косово Сайт РПЦ

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл Гундяев выступает категорически против отделения Украинской православной церкви.

"Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо Киев - это духовная колыбель Святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", - заявил патриарх в московском храме Христа Спасителя.

Как заявил Гундяев, сегодня Украинскую церковь Московского патриархата пытаются вовлечь "в глубокий конфликт, разделяющий общество и сделать ее заложницей этого конфликта".

"Наша Церковь никогда не оставит в беде своих собратьев в Украине и не откажется от них", - добавил он.

По данным опроса Центра Разумкова, две трети граждан Украины (65,4%) считают себя православными. На сегодняшний день число сторонников УПЦ (Киевский патриархат) ощутимо превышает число верующих УПЦ Московского патриархата: среди всех опрошенных 25% против 15% соответственно; среди тех, кто отнес себя к последователям православия, – 38% против 23%. Кроме того, среди православных 1,8% считают себя верующими Украинской автокефальной православной церкви, 21,2% - просто православными, 2,0% затрудняются с ответом.

16 июня Верховная Рада обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Рада просит патриарха признать недействительным томос 1686 года о переподчинении Киевской митрополии Москве, поскольку он был принят с нарушением священных канонов Православной церкви.