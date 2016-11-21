РПЦ настаивает на подчиненности Украины Московскому патриархату

Руководство РПЦ никогда не откажется от притязаний на Киев и Украину. Считают территорию своей каноничной.
"Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо Киев - это духовная колыбель Святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", - заявил патриарх в московском храме Христа Спасителя.
Как заявил Гундяев, сегодня Украинскую церковь Московского патриархата пытаются вовлечь "в глубокий конфликт, разделяющий общество и сделать ее заложницей этого конфликта".
"Наша Церковь никогда не оставит в беде своих собратьев в Украине и не откажется от них", - добавил он.
По данным опроса Центра Разумкова, две трети граждан Украины (65,4%) считают себя православными. На сегодняшний день число сторонников УПЦ (Киевский патриархат) ощутимо превышает число верующих УПЦ Московского патриархата: среди всех опрошенных 25% против 15% соответственно; среди тех, кто отнес себя к последователям православия, – 38% против 23%. Кроме того, среди православных 1,8% считают себя верующими Украинской автокефальной православной церкви, 21,2% - просто православными, 2,0% затрудняются с ответом.
16 июня Верховная Рада обратилась к вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии Православной церкви в Украине. Рада просит патриарха признать недействительным томос 1686 года о переподчинении Киевской митрополии Москве, поскольку он был принят с нарушением священных канонов Православной церкви.Интерфакс , ZN.UA ,