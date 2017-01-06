Рождество 2017 в Киеве: Куда сходить с семьей

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В Киеве можно будет присоединится к вертепу, поколядовать и посетить мастер-классы.

В Киеве на Рождество можно будет поучаствовать в вертепе и спеть колядки

Киевлян и гостей столицы на Рождество ждет особая программа, наполненная традиционными украинскими развлечениями. Организаторы мероприятий предлагают посетителям поколядовать, поучаствовать в вертепах, поводить Козу и принять участие в мастер-классах по изготовлению мотанок.

Софийская площадь

7 января с 12.00 по 17.00 пройдет шествие Дидухов и массовое колядование.

С 17.00 по 21.00 рождественский концерт, выступление камерного хора Крещатик.

8 января с 12.00 по 17.00 пройдет День прогрессивной альтернативной украинской музыки.

9 января, с 17.00 до 21.00 гостей площади ждет сборный концерт при участии Киевского муниципального академического театра оперы и балета.

Крещатик

7 января с 11.00 по 20.00 можно принять участие в вертепе. А также — посетить мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок и елочных украшений, зоны рисования и изучения колядок. И, конечно, попробовать праздничную кутю.

Вход: свободный

"Мамаева слобода"

7 января с 12.00 по 22.00 все желающие смогут спеть колядки с фольклорными ансамблями. Здесь также можно проехаться на лошадях наперегонки с казаками, пострелять из татарского лука и попробовать казацкий кулеш.

Вход: для взрослых — 50 грн, воинам АТО — бесплатно.

Парк "Киевская Русь"

7 января с 13.30 по 17.00 можно посмотреть "Рождественский вертеп" — со средневековыми боями, огненным шоу, каскадерскими трюками. В программе также — игры, танцы, конкурсы, езда на лошадях и стрельба из лука.

Вход: 150 грн; студентам — 80 грн; школьникам — 50 грн.

Певческое поле

7 января с 12.00 по 18.00 – можно провести Рождество вместе с участниками фестиваля "Країна мрій різдвяна". Посетителей ждет выступление Олега Скрипки, Le Grand Orchestra, ILLARIA, Joryj Kłoc, Бурдона, других артистов. Здесь собираются установить рекорд по самому массовому одновременному исполнению колядки.

Вход: 30 грн, детям — бесплатно

"Зима на ВДНХ"

7-9 января традиционные народные гуляния, вертепы, конкурсы колядников, тематический квест и открытие рождественской ярмарки.

Мариинский парк

До 15 января открыта Резиденция Санта-Клауса. Обустроен Дом новогодней почты, ресторан, домик Санты, мастерская игрушек, зона Лапландии и теплые купольные помещения. Гости впервые встретятся не только с Сантой, но и с его семьей – миссис Клаус и дочерью Санни. У миссис Клаус смогут научиться готовить рождественское печенье. Также в программе знакомство с эльфами.

Контрактовая площадь

До 9 января проходитфестиваль "Сказки старого Подола" Best Arktik Fest. На нем выступят народные коллективы и звезды украинской эстрады.