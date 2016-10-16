РосСМИ сообщили об убийстве террориста "Моторолы" в Донецке

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Официального подтверждения данной информации пока нет.

Появилось очередное сообщение об убийстве "Моторолы". На этот раз от "Министерства обороны ДНР" LifeNews

Российской информационное агентство "Интерфакс" в воскресенье, 16 октября, сообщило об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке

Как сообщил изданию неназванный источник, боевика взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

"По предварительным данным в лифте дома, где проживал Арсений Павлов, сработало самодельное взрывное устройство", – пояснил собеседник.

В так называемом "Министерстве обороны ДНР" подтверидили гибель полевого командира.

"По предварительным данным "Моторола" погиб в результате террористической работы украинской ДРГ. При возвращении домой, в лифте сработало дистанционное взрывное устройство", – сказано в ответе на запрос информагенства.

Официального подтверждения информации о гибели Арсения Павлова пока что нет.

Напомним, в июне Интерпол отказал Украине в просьбе объявить в международный розыск гражданина России Арсения Павлова, известного также как боевик "Моторола", назвав его уголовное преследование "политическим".

В 2015 году Украина обратилась в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск гражданина РФ Арсения Павлова, который незаконно пересек границу и возглавил в незаконное вооруженное формирование "Спарта", входящее в состав террористической группировки "ДНР".

В интервью российским СМИ "Моторола" похвастался убийством 15-ти пленных украинских военных. Международная правозащитная организация Amnesty International призвала расследовать убийства, в которых сознался боевик.