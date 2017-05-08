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РосСМИ сообщили о взрывах на дороге к "Саур-Могиле", по которой собирался ехать Захарченко

8 мая в 10:35

У боевиков уже назвали инцидент терактом. 

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Российские СМИ сообщили о нескольких взрывах на пути автомобиля Захарченко
vk/zaharcgenko_official
На дороге к находящемуся в ОРДО мемориальному комплексу "Саур-Могила", по которой должен был проследовать кортеж главаря "ДНР" Александра Захарченко, произошли два взрыва, сообщают российские СМИ.

Утверждается, что взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами.

По этой же дороге, как отмечается, должен был ехать и автомобиль с Захарченко.

Пострадавших нет. У террористов взрывы уже назвали терактом.

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Напомним, 8 февраля в Донецке был убит боевик "ДНР", глава вооруженной группировки "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви". Помещение, где находился боевик, как сообщалось, поразили из огнемета "Шмель".

16 октября прошлого года также стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

 

По материалам: РИА Новости
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Тэги ДНР Захарченко терроризм
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