РосСМИ опубликовали видео с места ликвидации террориста "Моторолы"

В оккупированном Донецке объявлен план-перехват.

Подъезд к дому, где жил "Моторола", перекрыт бронетехникой Кадр/YouTube

В сети появилось видео, снятое якобы на месте ликвидации боевика террористической группировки "ДНР" Арсения Павлова по кличкев Донецке.

Видеозапись в ночь на понедельник, 17 октября, опубликовал российский пропагандистский ресурс LIFE.ru. На видео видно, что квартал оцеплен, район патрулируют боевики "ДНР". Подъезд к дому перекрыт бронетехникой.

СМИ террористов сообщают, что в оккупированном Донецке объявлен план-перехват для задержания "украинской ДРГ", якобы причастной к убийству "Моторолы".

Корреспондент российского издания "Комсомольская правда" Александр Коц сообщил, что вместе с Арсением Павловым погиб его охранник.

Напомним, вечером 16 октября российской информационное агентство "Интерфакс сообщило об убийстве одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке "Моторола".

Как сообщило издание со сслыкой на собственные источники, террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. "Моторола" находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.