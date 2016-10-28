Топ Новости
<
>

Российскую нацгвардию в Крыму возглавил предавший Украину офицер

28 октября в 12:19

Переметнувшись на сторону оккупантов, полковник Гайдаржинский был повышен в звании.

Крым1 агрессия
РФ поставила изменившего присяге бывшего украинского офицера во главе нацгвардии РФ в Крыму
schlenger86 / Depositphotos
Начальником управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в аннексированном Крыму стал полковник Степан Гайдаржинский, который предал Украину и переметнулся на сторону оккупантов в ходе захвата полуострова российскими войсками.

Как сообщает "Крым.Реалии",  соответствующий указ 26 октября подписал президент РФ Владимир Путин. До аннексии полуострова Гайдаржинский занимал должность начальника Крымского территориального управления внутренних войск МВД Украины.

Отмечается, что ранее Военная прокуратура Украины открыла против Гайдаржинского уголовное производство по подозрению в госизмене.

После аннексии полуострова, в феврале 2015 года, изменившему присяге офицеру присвоили российское воинское звание: генерал-майор внутренних войск МВД РФ.

Читайте также: Кремль проигнорировал протест Украины в связи с визитом Путина в Крым

Ранее сообщалось, что обвиненный в государственной измене экс-заместитель командующего ВМС Украины, вице-адмирал Сергей Елисеев, который перешел на сторону государства-агрессора в ходе аннексии Крыма России, временно возглавил Балтийский флот ВМФ РФ.

По данным главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, более 5 тысяч человек, несших в службу в различных родах войск на территории Автономной республики Крым, не вышли с полуострова после его аннексии, что вменяется им как государственная измена и дезертирство.

По материалам: Крым.Реалии
Читайте также
Тэги Украина Крым войска
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.53
EUR 27.90
Последние новости