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Российской телеведущей Варнаве запретили въезд в Украину на пять лет

5 мая в 11:30

Большинство российских артистов уже съездили в оккупированный Крым. СБУ реагирует, хотя и с опозданием.

Екатерина Варнава
Некомпетентная СБУ иногда способна вычислить крымнашистов
kp.ru
СБУ запретила въезд в Украину сроком на пять лет российской телеведущей, участнице юмористического шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве.

"На ваш запрос по поводу Е.Варнавы сообщаем следующее. СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоне сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины", - говорится в ответе СБУ на запрос издания "Обозреватель".

Ранее в сети появилось видео, в котором участницы Comedy Woman пели песню о российском президенте Владимире Путине во время концерта в оккупированном Крыму, который состоялся в 2016 году.

Это не помешало участницам шоу Comedy Woman дать концерт в Киеве 30 марта 2017 года.

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Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что в Украине создана межведомственная комиссия из представителей СБУ, Нацсовета по телерадиовещанию, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний для пересмотра списка российских артистов, которым запрещен въезд.

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Тэги СБУ въезд
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1 комментарий
  • Миша Кацман Сегодня, 11:43 Крымнашистам путина, да что им, вся вонючая русня должна сидеть в своем лепрозории - Рашисской российской Педираии. Ответить Цитировать
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