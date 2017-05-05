Российской телеведущей Варнаве запретили въезд в Украину на пять лет

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Большинство российских артистов уже съездили в оккупированный Крым. СБУ реагирует, хотя и с опозданием.

Некомпетентная СБУ иногда способна вычислить крымнашистов kp.ru

запретила въезд в Украину сроком на пять лет российской телеведущей, участнице юмористического шоу Comedy Woman Екатерине Варнаве.

"На ваш запрос по поводу Е.Варнавы сообщаем следующее. СБУ в марте этого года было принято решение о запрете въезда в Украину указанной в запросе персоне сроком на 5 лет в связи с тем, что ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины", - говорится в ответе СБУ на запрос издания "Обозреватель".

Ранее в сети появилось видео, в котором участницы Comedy Woman пели песню о российском президенте Владимире Путине во время концерта в оккупированном Крыму, который состоялся в 2016 году.

Это не помешало участницам шоу Comedy Woman дать концерт в Киеве 30 марта 2017 года.

Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что в Украине создана межведомственная комиссия из представителей СБУ, Нацсовета по телерадиовещанию, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний для пересмотра списка российских артистов, которым запрещен въезд.