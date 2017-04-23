Российской певице Лолите Милявской запретили въезжать в Украину в течение трех лет

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Милявская посещала оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска.

Еще одной российской певице запретили появляться в Украине ADT

Лолите Милявской запретили въезд в Украину в течение трех лет. Певице также не разрешили пересечь границу, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По словам спикера ГПСУ, Милявская была замечена среди пассажиров поезда "Москва-Киев", который остановился в пункте пропуска "Конотоп" для проведения процедуры оформления пассажиров.

"Сегодня утром в пункте пропуска "Конотоп", во время оформления пассажиров поезда сообщением "Москва-Киев", была обнаружена гражданка РФ Лолита Милявская, относительно которой у пограничников была предварительная информация о нарушении ею законодательства Украины и посещении оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска. На основании законодательства Украины и имеющейся дополнительной информации, гражданке РФ Милявской Лолите было отказано в пересечении границы с Украиной и запрещен въезд на три года", - написал Олег Слободян на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины запретила секретарю Союза журналистов России Ашоту Джазояну въезд в Украину сроком на три года за нарушение пересечения границы Украины во время визитов в оккупированный Крым.

Ранее под запрет на въезд в Украину попал депутат Государственной думы РФ от партии "Единая Россия" Виталий Милонов. Запрет связан с его высказываниями и нарушением правил пересечения государственной границы Украины.