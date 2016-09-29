Российский детский телеканал запретили в Украине за "Крымнаш"

В Украине запретили еще три российских телеканала. Один из них не работал, другой показывал российскую рекламу, детский – карту оккупированного Крыма.

В Украине станет на три российских телеканала меньше. Но еще остаются karusel-tv.ru

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изъял из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины три канала - "Комеди ТВ", "Наш футбол" и "Карусель". Все они имеют юрисдикцию Российской Федерации.

Причиной для изъятия телеканала "Соmedy TV" ("Комеди ТВ") стало то, что он не вещает. Выяснилось, что канал прекратил вещание 1 сентября 2014 года.

На телеканале "Наш футбол" зафиксировано размещение коммерческой рекламы в нарушение закона Украины "О рекламе".

В эфире детского телеканала "Карусель" в рубрике "Погода" программы "С добрым утром, малыши!" (выходит ежедневно в 07:00) зафиксировано размещение виртуальной карты регионов Российской Федерации, которая охватывает территорию аннексированной Автономной Республики Крым.

Большинство российских телеканалов были запрещены еще в 2014 году во время активной фазы агрессии РФ против Украины. При этом Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания периодически исключает небольшие каналы, которые остались в украинском телеэфире.

По состоянию на 1 сентября 2016 года в "черный список" российских каналов, которым ограничено вещание на территории Украины, включены 73 российских телеканала.