Российский детский телеканал запретили в Украине за "Крымнаш"

В Украине запретили еще три российских телеканала. Один из них не работал, другой показывал российскую рекламу, детский – карту оккупированного Крыма.
Причиной для изъятия телеканала "Соmedy TV" ("Комеди ТВ") стало то, что он не вещает. Выяснилось, что канал прекратил вещание 1 сентября 2014 года.
На телеканале "Наш футбол" зафиксировано размещение коммерческой рекламы в нарушение закона Украины "О рекламе".
В эфире детского телеканала "Карусель" в рубрике "Погода" программы "С добрым утром, малыши!" (выходит ежедневно в 07:00) зафиксировано размещение виртуальной карты регионов Российской Федерации, которая охватывает территорию аннексированной Автономной Республики Крым.
Большинство российских телеканалов были запрещены еще в 2014 году во время активной фазы агрессии РФ против Украины. При этом Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания периодически исключает небольшие каналы, которые остались в украинском телеэфире.
По состоянию на 1 сентября 2016 года в "черный список" российских каналов, которым ограничено вещание на территории Украины, включены 73 российских телеканала.ZN.UA