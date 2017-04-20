Российскому чиновнику-журналисту запретили въезд в Украину за поддержку оккупации Крыма

Запрет въезда на территорию Украины представителя СЖР является не нарушением прав и свобод гражданина и журналиста, а лишь законной защитой норм украинского законодательства.

Украинские журналисты добились запрета въезда в Украину еще одного колорада РИА Новости

СБУ запретила секретарю Союза журналистов России (СЖР) Ашоту Джазояну въезд в Украину сроком на три года за нарушение пересечения границы Украины во время визитов к

Как сообщает Независимый медиа-профсоюз Украины (НМПУ), об этом говорится в ответе Службы безопасности Украины на запрос украинских журналистов.

В НМПУ напомнили, что еще 11 мая 2016 года Независимый медиа-профсоюз Украины распространил публичное заявление, которым обратила внимание международных партнеров, Союза журналистов России, Генеральной прокуратуры Украины на противоправные действия со стороны секретаря СЖР Джазояна.

В ответ Союз журналистов России на своем официальном сайте опубликовал собственное заявление, в котором содержатся публичные призывы, содержащие в себе посягательство на территориальную целостность Украины. В частности, в документе за подписью Секретариата СЖР фактически была признано законность оккупации части территории Украины: "СЖР считает своим долгом напомнить зарубежным партнерам о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Крым является субъектом РФ... Наша позиция неизменна – для журналистики не существует границ".

"Отмечаем, что решение о запрете въезда на территорию Украины представителя СЖР не является нарушением прав и свобод гражданина и журналиста, а лишь законной защитой норм украинского законодательства и общества, на что неоднократно обращал внимание Независимый медиа-профсоюз в своих обращениях в Генеральную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины, к международному сообществу", - говорится в заявлении НМПУ.

НМПУ

Напомним, что в начале 2017 года в Украине запретили российский телеканал "Дождь" за то, что журналисты телеканала незаконно посещали а аннексирован Крым Крым с территории России.