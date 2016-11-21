Российское ТВ показало еще двух схваченных в Крыму "украинских диверсантов"

По версии российской стороны, схваченные украинцы причастны к ранее задержанной "группе диверсантов" Штыбликова.

Российский государственный телеканал "Россия-1" назвал имена и показал в своем эфире еще двух схваченных якобы, которыми стали украинские граждане Глеб Шаблий и Алексей Стогний.

По версии российской стороны, в оккупированном Крыму "украинские шпионы" собирали информацию о местах дислокации войсковых частей ВС РФ и кораблей российских ВМФ, а также готовили диверсии.

Так, Алексей Стогний назван полковником ГУР МО Украины. В РФ утверждают, что он был связан с "группой украинских диверсантов Штыбликова" , задержанных 10 дней назад. При задержании он якобы имел при себе пистолет.

Второй задержанный – Глеб Шаблий, по версии российских силовиков, является капитаном второго ранга, офицером третьего отдела первого департамента ГУР МО Украины. В Крыму он также якобы выполнял разведывательное задание.

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Ранее российские СМИ сообщили, что суд арестовал еще двух "фигурантов" дела о "подготовке диверсий" на объектах инфраструктуры Крыма. Один из арестованных — полковник Главного разведуправления Украины Алексей Стогний, второй – украинский офицер Глеб Шаблий.

Сообщается, что "украинских диверсантов" арестовали на прошлой неделе, однако известно об этом стало только в понедельник. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, подозреваемые пробудут под арестом два месяца. Российские спецслужбы установили их связь с тремя "диверсантами", которые были задержаны ранее, сообщает агентство.

Ранее стало известно о том, что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко обвинила РФ в захвате новых заложников с целью шантажа Украины.

Стоит отметить, что Бессарабов и Штыбликов — украинские эксперты центра "Номос" (Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос"), деятельность которого в Крыму была совершена в 2014 году. Они также неоднократно выступали экспертами и в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" ("Флотская пошлина", "Россия превысила допустимое присутствие своей морской пехоты в Крыму").