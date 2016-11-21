Российский суд решил взыскать с украинского "Антонова" свыше 72 млн грн неустойки в пользу минобороны РФ

Иск был заявлен о взыскании свыше 143,5 млн грн.

Московский суд решил взыскать с "Антонова" 180 млн рублей в пользу минобороны РФ AndreyPopov / Depositphotos

Арбитражный суд Москвы своим постановлением решил взыскать с государственного предприятия "Антонов" в пользу министерства обороны РФ 180,3 млн рублей (почти 72,5 млн грн — ред.) неустойки, сообщает прес-служба суда.

Иск был заявлен о взыскании 357,5 млн рублей (свыше 143,5 млн грн).

Украина в июне 2014 году ввела запрет на военно-техническое сотрудничество (ВТС) с РФ, включая поставки продукции двойного назначения. Правительство Украины в мае 2015 года расторгло межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года.

2 августа Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон, открывающий для украинских авиастроительных предприятий новые возможности в сфере сотрудничества с иностранными инвесторами и партнерами.

Напомним, в настоящее время украинское ГП "Антонов" занимается продвижением на рынке своего нового самолета Ан-178, в том числе, в странах Ближнего Востока и Средней Азии. Интерес к новому украинскому транспортнику уже подтвердили ОАЭ, КНР и Азербайджан.

5 июля посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина готова углублять сотрудничество с США в области военно-промышленного комплекса для наладки совместного производства летального оружия.