Российский суд приговорил крымского татарина Зейтуллаева к 12 годам колонии

Зейтуллаева признали виновным в организации ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Севастополе.

Северо-Кавказский окружной военный суд признал Зейтуллаева виновным в терроризме 15 минут

Северо-Кавказский окружной суд приговорил татарина, обвиняемого в организации в Крыму ячейке террористической организации "Хизб ут-Тахрир", к 12 годам колонии строгого режима.

Об этом в Facebook сообщил российский журналист Владислав Рязанцев. По его словам, поддержать Зейтуллаева на суд пришли более 20 человек.

Рязанцев также сообщил, что Зейтуллаев прекращает свою голодовку, начатую 22 дня назад.

Как сообщается на сайте Северо-Кавказского окружного суда, согласно приговору, в конце марта 2014 года Зейтуллаев якобы организовал на территории нескольких районов Севастополя деятельность ячейки организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир"), которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.

"Действуя в интересах данной террористической организации, являясь ее организатором и руководителем, Зейтуллаев осуществлял пропагандистскую работу среди населения, склоняя местных жителей к участию в данной террористической организации, вырабатывал, определял и корректировал планы, цели и задачи, проводил конспиративные собрания членов ячейки и индивидуальные беседы по изучению идеологии и материалов террористической организации", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленные законом сроки в судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ.

Напомним, в мае прошлого года оккупационные "власти" Крыма провели обыски и задержания в домах крымских татар Бахчисарая. Поводом для обысков стал поиск членов запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир". Глава ЦИК Курултая крымских татар Заир Смедляев назвал их "очередной акцией устрашения".

Уголовное дело в отношении трех жителей Бахчисарая было возбуждено 11 мая по части 2 статьи 205.5 УК РФ ("участие в деятельности террористической организации"). В отношении еще одного гражданина - по части 1 статьи 205.5 УК РФ ("организация террористической деятельности").

В сентябре Министерство иностранных дел Украины потребовало от российской стороны немедленно отменить судебные решения в отношении крымских татар, которых обвинили в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир".

Суд над крымчанами начался 1 июня, их обвинили в терроризме и участии в исламской группировке "Хизб ут-Тахрир".