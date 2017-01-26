Российский суд подтвердил продление ареста украинцу Панову

По делу Панова не ведется никаких следственных действий, заявила его адвокат.

Суд отклонил апелляцию Панова на продление его ареста до 7 марта ФСБ

Московский городской суд подтвердил решение о продлении до 7 марта ареста украинца, схваченного российскими силовиками в Крыму по обвинению в подготовке диверсий.

Как сообщает "Радіо Свобода", на заседании 26 января суд отклонил апелляционную жалобу защиты Панова, которая настаивает на его невиновности.

Адвокат Панова Ольга Динзе заявила, что по делу Панова не ведется каких-либо следственных действий.

"Следствие только продолжает срок расследования", – указала она.

Отмечается, что сам Панов в суде также заявил о своей невиновности.

10 августа ФСБ РФ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины в направлении на территорию оккупированного Крыма диверсантов и ведении "массированных обстрелов".

Одним из задержанніх ФСБ украинских "диверсантов" оказался 39-летний житель Энергодара Евгений Панов, который с 8 августа не выходил на связь с родными. При этом родственников, знакомых и деловых связей в Крыму у него не было.

9 декабря в МИД РФ назвали имя второго лица, схваченного российскими силовиками за якобы "подготовку терактов в Крыму". Так, помимо Евгения Панова, сотрудники ФСБ РФ задержали Андрея Захтея. Обоих тайно вывезли из Крыма в СИЗО Лефортово в Москве.

11 августа подконтрольный оккупационной власти Киевский районный суд Симферополя арестовал Евгения Панова на два месяца.