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Российский суд отклонил апелляцию на арест Сущенко

27 октября в 12:46

Украинский журналист, схваченный в Москве российскими спецслужбами, останется под арестом. 

Роман Сущенко на суде
Московский суд не стал отменять решения об аресте Романа Сущенко
Facebook/роман Цимбалюк
Московский суд отклонил апелляцию на решение об аресте схваченного в России по обвинению в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко, сообщил присутствующий на заседании корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк.

"Корреспондент Укринформа Роман Сущенко. Мосгорсуд, апелляция на арест отклонена", – написал он в Facebook. 

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Напомним, что 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Украинский консул смог встретиться с Сущенко только 11 октября.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Сущенко Украина Россия
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