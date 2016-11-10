Российский суд арестовал на два месяца трех задержанных в Крыму "диверсантов"-украинцев

Официально имена "украинских диверсантов" не называются.

Суд в Крыму арестовал троих украинцев РИА Новости

В оккупированном Россией Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца. Их российская ФСБ схватила накануне, обвинив в подготовке "диверсий".

Решение вынес Ленинский районный суд Севастополя, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

При этом имена арестованных граждан официально не раскрываются. Заседание прошло в закрытом от прессы режиме.

Ранее ряд российских СМИ сообщили, со ссылкой на "источники", что подозреваемыми ФСБ украинцами являются якобы Бессарабов Алексей Евгеньевич, Дудко Владимир Михайлович и Штыбликов Дмитрий Анатольевич. Примечательно, что из сообщения ФСБ не известно, о каком количестве задержанных "диверсантов" идет речь.

Ранее ФСБ РФ заявила о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком".





