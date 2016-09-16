Российский спецназ пытается спровоцировать ВСУ на нарушение "режима тишины" – разведка

Диверсионные группы противника устраивают провокации в районе Новотроицкого, Авдеевки, Луганского и Марьинки.
По информации ведомства, за провокации отвечают кадровые российские военнослужащие.
"Отдельное задание относительно провокации сил АТО на нарушение режима перемирия в районе Новотроицкого, Авдеевки, Луганского и Марьинки получили диверсионно-разведывательные группы, укомплектованные исключительно кадровыми военнослужащими штатных отрядов специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ", – указывается в сообщении.
Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.
Ранее, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе констатировала, что режим прекращения огня, действующий с первого сентября, соблюдается всеми сторонами, а также пришла к соглашению о необходимости его укрепления.ZN.UA