Российский спецназ пытается спровоцировать ВСУ на нарушение "режима тишины" – разведка

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Диверсионные группы противника устраивают провокации в районе Новотроицкого, Авдеевки, Луганского и Марьинки.

Российские войска пытаются сорвать режим прекращения огня в Донбассе 112

Силы российского спецназа в Донбассе получили задание провоцировать украинские силы АТО на нарушение режима перемирия, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации ведомства, за провокации отвечают кадровые российские военнослужащие.

"Отдельное задание относительно провокации сил АТО на нарушение режима перемирия в районе Новотроицкого, Авдеевки, Луганского и Марьинки получили диверсионно-разведывательные группы, укомплектованные исключительно кадровыми военнослужащими штатных отрядов специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ", – указывается в сообщении.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.

Ранее, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе констатировала, что режим прекращения огня, действующий с первого сентября, соблюдается всеми сторонами, а также пришла к соглашению о необходимости его укрепления.