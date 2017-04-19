Российский следком предъявил заочное обвинение двум украинским военным

Российская сторона обвиняет ВСУ в якобы "неизбирательных артиллерийских обстрелах" Авдеевки, Спартака и Ясиноватой.

Российские следователи "шьют" новые дела украинским военным Новое время новых уголовных производств в отношении украинских военнослужащих, обвинив их в обстрелах населенных пунктов в зоне АТО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, новые уголовные дела возбуждены в отношении командира 58 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, полковника Сергея Заболотного и командира16 отдельного мотопехотного батальона этой же бригады, подполковника Олега Громадского. Уголовные производства открыты по ч. 3 статьи 33 и ч. 1статьи 356 УК РФ (организация применения запрещенных средств и методов ведения войны).

"По данным следствия, в 2016 году, находясь в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой области Заболотный вступил в предварительный сговор с Громадским и иными неустановленными лицами из числа военнослужащих, направленный на использование артиллерийских орудий неизбирательного характера для нанесения артиллерийских ударов по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, и гражданским лицам, не участвующим в вооруженном противостоянии. Они также вовлекли в преступную деятельность непосредственных исполнителей и в последующем координировали и руководили их действиями", - заявили в российском Следкоме.

Следователи также обвинили украинских военных в якобы обстреле временно оккупированных Спартака и Ясиноватой, которые повлекли за собой тяжелое ранение местного жителя.

"В апреле и июне 2016 года Заболотный, Громадский и иные лица из числа военнослужащих бригады, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии Украины, неоднократно организовывали проведение прицельного артиллерийского обстрела из тяжелых видов вооружения калибром не менее 82 мм объектов гражданской инфраструктуры в поселке Спартак Донецкой области и городе Ясиноватая. В результате этих обстрелов были повреждены жилые дома и тяжелое ранение получил местный житель", - говорится в сообщении.

Российские следователи уверяют, что данные "преступления совершены общеопасным способом, так как в период обстрелов опасности подвергались жизни других гражданских лиц".

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Следственный комитет РФ регулярно открывает уголовные дела против украинских военнослужащих в связи с якобы совершенными ими военными преступлениями против гражданского населения востока Украины.

Так, 7 марта следком открыл в отношении бойцов ВСУ уголовное дело по ч. 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) за якобы обстрел жилых домов в Донецке в период с 27 февраля по 2 марта.

Кроме того, в заявлении СК РФ говорилось о наличии "доказательств применения ВСУ ракетных комплексов "Точка-У"" в Донбассе.