Российский полковник обвинил террориста Гиви в дезертирстве

По словам российского офицера, главарь "Сомали" спешно продает свои квартиры в Донецке и Макеевке.

Российский офицер заявил, что Гиви готовится спешно сбежать из "ДНР" Википедия

Террорист Михаил Толстых, известный как Гиви, спешно занялся продажей своего имущества в Донецке и Макеевке, а также вывез свою девушку в Приднестровье, заявил полковник ВС РФ, экс-начальник службы безопасности президента непризнанной "Приднестровской молдавской республики" Валерий Гратов.

"Мои ребята из ПМР сообщили странную для меня новость - командир "Сомали" Миша Толстых (Гиви) вывез свою девушку в Приднестровье, а сам спешно продает свои 4 квартиры и гаражи в Донецке и Макеевке. До этой новости я не верил про какие-то там "кофликты" с Александром Владимировичем Захарченко и считал их фейком. Уверен, что никаких конфликтов нет. Но почему Миша так спешно пытается покинуть территорию Донецкой Народной Республики?!", – написал он в Facebook.

Российский офицер также призвал так называемое "МГБ ДНР" принять меры по задержанию Гиви как дезертира.

Ранее в группе ИС сообщили, что главарь действующего в Донбассе незаконного вооруженного формирования "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви" вступил в личный конфликт с главой так называемой "ДНР" Александром Захарченко. Боевики "Сомали" не исключают, что их командира ждет участь недавно убитого в Донецке террориста Арсена Павлова, известного как Моторола.

Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста Моторолы, высказав предположение, что его устранили российские спецслужбы.