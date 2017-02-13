Российский писатель Прилепин присоединился к боевикам "ДНР"

С начала войны в Донбассе Прилепин возил боевикам помощь и организовывал поездки в ОРДЛО деятелей российской культуры.

Прилепин решил воевать против Украины Википедия

Писатель Захар Прилепин в октябре прошлого года стал заместителем командира одного из батальонов "".

Как сообщает "Дождь", по словам самого Прилепина, его подразделение начало формироваться летом 2016 года, и принадлежит полку специального назначения "ДНР".

Отвечая на вопрос журналистов, он рассказал, что в составе формирования находился непосредственно на линии соприкосновения и выполнял боевые задачи.

"Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, — я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем… Батальон находится непосредственно на линии соприкосновения, выполняет боевые задачи", — пояснил Прилепин.

Отмечается, что с начала российского вторжения в Донбасс Прилепин возил боевикам помощь, а также организовывал поездки в ОРДЛО деятелей российской культуры.

Захар Прилепин известен в России своими националистическими взглядами. В девяностые годы служил в ОМОН, принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Напомним утром 8 февраля в Донецке был убит боевик "ДНР", глава вооруженной группировки "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви". Помещение, где находился боевик, как сообщается, поразили из огнемета "Шмель".

Напомним, вечером 16 октября стало известно о ликвидации одного из боевиков террористической группировки "ДНР" гражданина РФ Арсения Павлова по кличке Моторола. Террориста взорвали в лифте жилого дома в Донецке. Моторола находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.