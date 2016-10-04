Российский олигарх Лебедев запустит в оккупированном Крыму сеть ресторанов-аналогов McDonald's

В ресторанах "Петрушка" крымчанам будут объяснять, почему питаться в McDonald's – вредно.

После ухода из Крыма западных компаний, их место пытаются занять предприятия российских олигархов

Российский олигарх Александр Лебедев запускает в оккупированномсеть ресторанов здорового питания "Петрушка".

Как отметил Лебедев в интервью для Forbes, первое кафе уже открыто в Алуште. По его словам, средний чек в его сети общественного питания не должен превышать 3-4 доллара США.

"Цены будут ниже, чем в Burger King, минимум вдвое. Внутри большой экран, где будут объяснять, как правильно питаться и почему вредно ходить в McDonald's", –отметил он.

По словам олигарха, открывать "Петрушку" будут и в других городах Крыма, в первую очередь, в Ялте, Симферополе, Белогорске, Керчи и Севастополе.

В данный момент, стоимость проекта составляет около 250 млн долларов США.

"Это строительная и аграрная производственная база — два завода, 50 000 га под посевами, 380 000 т картофеля, злаковых, масличных. Бизнес-план "Петрушки" достаточно прост. Обычно структура расходов кафе подразумевает 35-40% трат на сырье, еще 40% — на аренду и 15-20% — зарплата. У нас сырье свое. Кафе свои. Своя культурная миссия", – заключил он.

Напомним, компания McDonald's закрыла свои рестораны в Крыму еще в апреле 2014 года, после аннексии и оккупации полуострова Россией.

Спустя почти год после аннексии, в Севастополе вместо ресторана быстрого питания McDonald's открылся его российский "аналог" под названием "РусБургер".

Тем временем, в апреле прошлого года, кинорежиссер Никита Михалков и его брат, режиссер Андрей Кончаловский обратились с письмом к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в создании новой сети ресторанов быстрого питания, которые составили бы конкуренцию западным фастфудам, в частности McDonald's. На реализацию проекта они попросили 971,8 млн рублей