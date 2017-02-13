Российский наемник из "Бригады Восток" получил восемь лет тюрьмы

Пограничники задержали россиянина с позывным "Якут" под Мариуполем в сентябре 2015 года. При себе мужчина имел заявление на увольнение из рядов боевиков "ДНР".

Российский наемник, который воевал в Донбассе, проведет за решеткой восемь лет 112 Украина

Судк восьми годам лишения свободы за участие в боевых действиях против Украины в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

Дело против наемника рассматривал Константиновский горрайонный суд, который поддержал ходатайство Константиновской прокуратуры в уголовном производстве в отношении 50-летнего жителя республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В судебном порядке было доказано, что в апреле 2015 года мужчина приехал в Украину и вступил в ряды террористов "ДНР", а именно в одно из силовых подразделений боевиков бригады "Восток" на должность рядового стрелка и получил позывной "Якут". После вступления в ряды террористов проходил службу в Ясиноватой, которая сейчас оккупирована боевиками.

В сентябре 2015 года мужчина был задержан пограничниками в то время, когда он пытался попасть в Мариуполь. В карманах камуфляжной формы задержанного правоохранители нашли документы, в которых мужчина просил уволить его из военной части так называемой "ДНР".

Свою причастность к террористам мужчина отрицал, однако почерковедческая экспертиза подтвердила, что документы были написаны им собственноручно.

Суд признал иностранного наемника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 статьи 258-3 (участие в террористической организации), ч.1 статьи 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территории Украины и выезда из нее) УК Украины, и приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Печерский суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Бразилии, который участвовал в создании вооруженных формирований террористической организации "ДНР" и занимался вербовкой боевиков для ведения боевых действий против украинской армии.