Русский культурный центр выселили из помещения в центре Львова

В помещении создадут культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи или музей.

Во Львове закрыли антиукраинское гнездо Львовский портал

Русский культурный центр выселили из помещенияпо адресу ул. Короленко, 1а.

Как сообщает пресс-служба облсовета, соответствующую процедуру провела исполнительная служба управления юстиции Львовщины.

"Победа за нами. Только мы выселили Русское культурное общество из помещения на ул. Короленко, 1 а. Мы это сделали. Антиукраинское гнездо во Львове наконец-то закрыли", - заявил заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк.

Напомним, что 9 марта Львовский апелляционный хозяйственный суд принял решение о выселение Русского культурного центра из помещения на ул. Короленко, 1а.

Теперь областной совет планирует провести конкурс на нового арендатора этого здания. Оно будет передано одной из общественных организаций, деятельность которых связанных с АТО. Общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи или же музей.