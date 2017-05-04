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Русский культурный центр выселили из помещения в центре Львова

4 мая в 14:17

В помещении создадут культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи или музей.

Русский культурный центр во Львове
Во Львове закрыли антиукраинское гнездо
Львовский портал
Русский культурный центр выселили из помещения Львовского областного совета по адресу ул. Короленко, 1а.

Как сообщает пресс-служба облсовета, соответствующую процедуру провела исполнительная служба управления юстиции Львовщины.

"Победа за нами. Только мы выселили Русское культурное общество из помещения на ул. Короленко, 1 а. Мы это сделали. Антиукраинское гнездо во Львове наконец-то закрыли", - заявил заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк.

Напомним, что 9 марта Львовский апелляционный хозяйственный суд принял решение о выселение Русского культурного центра из помещения на ул. Короленко, 1а.

Теперь областной совет планирует провести конкурс на нового арендатора этого здания. Оно будет передано одной из общественных организаций, деятельность которых связанных с АТО. Общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи или же музей.

По материалам: ZN.UA
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Тэги центр культура Львов
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