Российский консул все же явился в украинский МИД

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Украинская сторона вручила Консулу РФ ноту протеста по поводу незаконного задержания Романа Сущенко.

Российский консул прибыл в МИД на второй день после вызова украинской стороны

В департаменте консульской службы МИД Украины состоялась встреча с первым секретарем по консульским вопросам Посольства РФ в Украине, в ходе которой украинская сторона вручила ему ноту протеста в связи незаконным задержанием в Москве украинского журналиста Романа Сущенко.

Как сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook, российскому дипломату заявили о беспокойстве Киева в связи с непредоставлением украинскому консулу доступа к задержанному в РФ украинскому журналисту.

"Российскому дипломату было выражено беспокойство в связи с непредоставлением вопреки положениям Венской конвенции о консульских отношениях и Консульской конвенции между Украиной и Российской федерацией разрешения на встречу консульского должностного лица Украины с незаконно задержанным на территории России украинским журналистом Романом Сущенко и игнорированием российской стороной многочисленных обращений Посольства Украины в РФ по данному вопросу", – отмечается в сообщении.

Помимо этого, российской стороне передали ноту протеста по поводу незаконного задержания Сущенко и недопуска к нему украинских дипломатов.

Накануне консул РФ в Украине не явился по вызову в Министерство иностранных дел Украины, чтобы дать объяснения по поводу причин недопуска украинских консулов к арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко.

Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что Россия до сих пор не пустила консула к его подзащитному.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.