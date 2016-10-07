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Российский консул не явился в украинский МИД

7 октября в 02:21

МИД сегодня вызвал консула РФ в Украине.

МИД Украины, МЗС
Консул РФ должен быть объяснть причину недопуска украинских консулов к Сущенко
Андрей Товстыженко, ZN.UA

Консул РФ в Украине не явился по вызову в Министерство иностранных дел Украины, чтобы дать объяснения по поводу причин недопуска украинских консулов к арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко, сообщила спикер МИД Марьяна Беца.

"Надеемся, указания ему не замедлятся и он завтра объяснит недопуск украинского консула", - написала Беца в Twitter.

 

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Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что Россия до сих пор не пустила консула к его подзащитному.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина МИД Россия консул арест
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