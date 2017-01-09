Российский кадровый военный расстрелял боевика "ДНР" - разведка

Данный факт пытаются представить как следствие неосторожного обращения с оружием.

В оккупированном Донбассе военные РФ и боевики продолжают выяснять отношения с применением оружия Facebook/Ден Леви

Главное управление разведки Минобороны Украины фиксирует выяснения отношений с применением оружия между кадровыми военнослужащими ВС РФ и наемниками из числа местного населения.

"8 января командир отделения 3 стрелкового батальона 11 отдельной мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ Рыбаков Валерий Викторович расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ, связанный с подготовкой подразделения в диверсионно-разведывательных действий на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командование полка скрывает данный факт, пытаясь выдать его за неосторожное обращение с оружием.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако боевые действия не прекратились.

Надписи "ЛДНР" означают не только отсутствие основных прав и свобод, опасность для жизни, — но и неопределенность будущего, где переменные меняются с такой скоростью, что спрогнозировать завтра порой не легче, чем разобраться в том, что было вчера. Существует три сценария возможного будущего оккупированных территорий: большая война, выборы и ничего не изменится. Подробнее о возможном будущем Донбассе читайте в материале Станислава Васина "Донбасс-2017: три сценария" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".