Российским военным запретили покидать Донбасс - разведка

Введен запрет на выезд военнослужащих 1 и 2 АК ВС РФ.
Российское оккупационное командование продолжает мероприятия по снижению уровня неукомплектованости личным составом и предубеждение случаев дезертирства в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"Введен запрет на выезд военнослужащих 1 и 2 АК ВС РФ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.
Главное управление разведки Минобороны Украины фиксирует выяснение отношений с применением оружия между кадровыми военнослужащими ВС РФ и наемниками из числа местного населения.ZN.UA