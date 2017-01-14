Российским военным запретили покидать Донбасс - разведка

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Введен запрет на выезд военнослужащих 1 и 2 АК ВС РФ.

Российским военным командование ВС РФ запретило выезд из ОРДЛО vk.com/donetskhd

Российское оккупационное командование продолжает мероприятия по снижению уровня неукомплектованости личным составом и предубеждение случаев дезертирства в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) ВС РФ, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Введен запрет на выезд военнослужащих 1 и 2 АК ВС РФ с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию", - говорится в сообщении ГУР в Facebook.

Главное управление разведки Минобороны Украины фиксирует выяснение отношений с применением оружия между кадровыми военнослужащими ВС РФ и наемниками из числа местного населения.