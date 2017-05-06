Российским военным парадом в Керчи будет командовать экс-офицер ВМСУ, изменивший присяге – СМИ

Репетиция парада по случаю 9 мая в Керчи велась в условиях усиленных мер безопасности.
Как сообщает "Крым. Реалии", после аннексии Крыма Александр Саенко не вышел со своими сослуживцами на материковую часть Украины. Вмеспто этого он поступил на службу в ряды Вооруженных сил РФ. В отношении офицера в Украине открыто уголовное производство по признакам статьи 408 УК Украины (дезертирство).
Отмечается, что в ходе репетиции военная техника и колонны солдат проследовали по улице Кирова. Среди военных маршировали и местные школьники – участники детского движения "Юнармия". Репетиция парада велась в условиях усиленных мер безопасности: на прилегающих улицах были установлены металодетекторы, а дворы патрулировали полицейские с собаками.
На время репетиции основные дороги в центре Керчи были перекрыты (включая те, по которым едет транзитный транспорт с Керченской переправы). Перекрытие дорог спровоцировало возникновение пробок.
Ранее высокий комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Фредерика Могерини во время своего визита в Москву заявила про сохранение санкций против России и отказ Евросоюза признавать аннексию Крыма.
По словам Могерини, вопрос санкций привязан к решению вопроса по поводу Донбасса и Крыма.ZN.UA