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Репетиция парада по случаю 9 мая в Керчи велась в условиях усиленных мер безопасности.

Руководить парадом в Керчи будет офицер, предавший Украину Крым.Реалии

В оккупированнойсостоялась репетиция парада по случаю 9 мая, в ходе которой парадом командовал подполковник Александр Саенко, ранее командовавший 501 Отдельным батальоном морской пехоты ВМС Украины.

Как сообщает "Крым. Реалии", после аннексии Крыма Александр Саенко не вышел со своими сослуживцами на материковую часть Украины. Вмеспто этого он поступил на службу в ряды Вооруженных сил РФ. В отношении офицера в Украине открыто уголовное производство по признакам статьи 408 УК Украины (дезертирство).

Отмечается, что в ходе репетиции военная техника и колонны солдат проследовали по улице Кирова. Среди военных маршировали и местные школьники – участники детского движения "Юнармия". Репетиция парада велась в условиях усиленных мер безопасности: на прилегающих улицах были установлены металодетекторы, а дворы патрулировали полицейские с собаками.

На время репетиции основные дороги в центре Керчи были перекрыты (включая те, по которым едет транзитный транспорт с Керченской переправы). Перекрытие дорог спровоцировало возникновение пробок.

Ранее высокий комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Фредерика Могерини во время своего визита в Москву заявила про сохранение санкций против России и отказ Евросоюза признавать аннексию Крыма.

По словам Могерини, вопрос санкций привязан к решению вопроса по поводу Донбасса и Крыма.