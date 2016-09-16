Российским СМИ доверяют от 2 до 5% украинцев

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

После начала войны доверие к российскому ТВ в Украине упало до 4%, доверие к онлайн-новостям - до 5%, к радио и газетам - до 2%.

Доверие к российским СМИ в Украине колеблется около статистической погрешности Институт массовой информации

Все больше украинцев стремятся получать новости онлайн и все меньше узнают новости изс телевидения. Растет доверие к украинским онлайн-СМИ, а доверие к российским СМИ продолжает сокращаться, свидетельствуют результаты исследования Internews Network в рамках проекта USAID "У-Медиа".

Согласно исследованию, в целом пользование Интернетом, в частности сайтами новостей и социальными сетями, растет. Около 67% респондентов заявили, что они используют Веб для получения новостей, по сравнению с 64% в 2015 году.

Телевидение все еще является главным источником новостей для украинцев, однако падение его популярности продолжается. Количество украинцев, которые сообщили, что смотрят новости по ТВ, сократилась с 89% в 2014 году до 81% в 2015 гглазу и 79% в 2016 году.

Процент респондентов, которые пользуются Facebook и отдают для получения новостей предпочтение Facebook другим социальным сетям, существенно вырос в прошлом году с 27% до 36% (в целом) и с 12% до 21% (предпочтительный способ получения новостей) с 2015 по 2016 год.

Украинцы гораздо меньше пользуются российскими СМИ, чем в 2014 и 2015 годах. Просмотр российских теленовостей сократился с 27% в 2014 году до 6% в 2016 году, в то же время потребление онлайн-новостей сократилось с 21% до 11% за этот период, а газеты и радиостанции остаются непопулярными.

Сейчас меньше людей доверяют российским СМИ, чем в начале конфликта. Доверие к российскому ТВ упало с 20% до 4% за последние два года, а доверие к онлайн-новостей упала с 16% до 5%; уровни доверия к радио и газетам колеблются около 2%.

Исследование было проведено в мае-июне 2016 года для проекта USAID "У-Медиа", который осуществляет Интерньюс, компанией по рыночным исследованиям InMind. Размер выборки – 4048.

Как свидетельствуют данные исследования Института по изучению журналистики Reuters, более половины интернет-пользователей во всем мире получают новости из социальных медиа. По данным опроса, Facebook играет все более важную роль в распространении новостей, его используют 44% респондентов, еще 19% указали на YouTube, 10% получают новости из Twitter. Впервые социальные медиа обогнали телевидение в качестве основного источника новостей для группы в возрасте от 18 до 24 лет.