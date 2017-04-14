Российских советников боевиков "ДНР" экстренно заменили на офицеров ВС РФ - ИС

Причина замены советников и инструкторов неизвестна.
"В ряде подразделений замена проведена на 100% за счет офицеров ВС РФ, прибывших из России. Офицеры, которых сменили, отправляются назад в Россию. В то же время, в конце 2016 г данным российским офицерам было сообщено о том, что сроки их пребывания в Донбассе продлятся минимум до конца 2017 г. Причина экстренной замены советников и инструкторов на данный момент неизвестна", - написал Тымчук в Facebook.
Ранее в украинской разведке сообщили, что нескольких российских офицеров на оккупированной террористическими группировками "ДНР" и "ЛНР" территории Донбасса уволили за употребление спиртных напитков и наркотиков.ZN.UA