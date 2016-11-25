Российские военные в Крыму жалуются на низкие зарплаты – ИС

Надбавки россиянам начисляют за "командировки" в Донбасс.
"Основной причиной недовольства является невыполнение командованием обещаний по повышению денежного довольствия военнослужащих, которые проходят службу в составе оккупационных войск в Крыму", - пишет он.
В тоже время, Тымчук отмечает, что повышенную зарплату получают только те российские военнослужащие, которые выезжают в командировки на территорию "ДНР/ЛНР" для участия в боевых действиях против Украины. Срок таких командировок, как правило, до трех месяцев.
Напомним, в конце мая боевикам в Донбассе увеличили "зарплаты". При этом увеличение "зарплат" касалось исключительно тех местных боевиков и российских наемников, кто заключил "контракты" с военным руководством "ДНР" и "ЛНР", а также с "органами комплектования Южного военного округа РФ".ZN.UA