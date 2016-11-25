Топ Новости
<
>

Российские военные в Крыму жалуются на низкие зарплаты – ИС

25 ноября в 12:03

Надбавки россиянам начисляют за "командировки" в Донбасс.

российский солдат
Российские военную жалуются друг другу в частных беседах
Минобороны РФ
Среди военнослужащих ВС РФ в АР Крым в последнее время наблюдается рост недовольства денежным обеспечением, которое обсуждается в частных беседах, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Основной причиной недовольства является невыполнение командованием обещаний по повышению денежного довольствия военнослужащих, которые проходят службу в составе оккупационных войск в Крыму", - пишет он.

В тоже время, Тымчук отмечает, что повышенную зарплату получают только те российские военнослужащие, которые выезжают в командировки на территорию "ДНР/ЛНР" для участия в боевых действиях против Украины. Срок таких командировок, как правило, до трех месяцев.

Читайте также: В "ДНР" ходят слухи о подготовке масштабного наступления на силы АТО в начале декабря – ИС

Напомним, в конце мая боевикам в Донбассе увеличили "зарплаты". При этом увеличение "зарплат" касалось исключительно тех местных боевиков и российских наемников, кто заключил "контракты" с военным руководством "ДНР" и "ЛНР", а также с "органами комплектования Южного военного округа РФ".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги зарплата Россия военнослужащие Крым боевики Тымчук Донбасс
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 25.59
EUR 26.99
Последние новости